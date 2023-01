Si presenta per pagare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si presenta per pagare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CARTA DI CREDITO

Significato/Curiosita : Si presenta per pagare

Carte di credito risalenti ai primi anni 2000, sprovviste di microchip la carta di credito è un tipo di carta di pagamento cioè uno strumento di pagamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con presenta; pagare; Trasmissione televisiva che fu presenta ta da Mike Bongiorno; Significativo per quello che rappresenta ; Simbolico, rappresenta tivo; Antonella presenta È sempre mezzogiorno; Pay_: per pagare Online; Salato per chi deve pagare ; Le frazioni d un totale da pagare ; pagare per una colpa; Cerca nelle Definizioni