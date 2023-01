Prende il mondo come viene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prende il mondo come viene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FATALISTA

Significato/Curiosita : Prende il mondo come viene

Commons contiene immagini o altri file su jacques il fatalista e il suo padrone (en) jacques il fatalista e il suo padrone, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con prende; mondo; come; viene; Riprende oidi ne; Comprende tutte le piante; Si prende all aperto: __ d aria; Rischia di prende rsi una cornata; È uno dei mammiferi più piccoli al mondo ; Che sta iniziando a venire al mondo ; Le cose di questo mondo ; Lo è chi è entrato nel mondo dei sogni; Fastidiosi come mosconi; Un torneo come la Giostra del Saracino; Un dipinto come il Giudizio universale della Sistina; Attempato come un frutto; viene costruito a piombo; viene affidato a un tutore; Un sito web che viene aggiornato di continuo; Quello Bessemer viene usato nelle acciaierie;