Piatto con pollo in gelatina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto con pollo in gelatina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GALANTINA

Significato/Curiosita : Piatto con pollo in gelatina

Galatina, prob. forma dalmatica di gelatina ) è un secondo piatto a base di carni bianche. la preparazione della galantina in alcuni stati europei, come ad...

Della galantina in alcuni stati europei, come ad esempio la polonia, è attestata fin dal medioevo. nella tradizione culinaria umbra la galantina è considerata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

