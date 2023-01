La partenza dell aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La partenza dell aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DECOLLO

Significato/Curiosita : La partenza dell aereo

Con l'espressione disastro aereo delle ande ci si riferisce all'incidente aereo avvenuto sulla cordigliera delle ande, nel territorio del comune argentino...

Possibile diminuire sia la corsa di decollo (la distanza percorsa con le ruote sulla pista) che la distanza di decollo (la distanza necessaria per superare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

