Parlano il mandarino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parlano il mandarino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CINESI

Significato/Curiosita : Parlano il mandarino

Chinese/lmc/tardo cinese medio, early mandarin/primo mandarino, middle mandarin/mandarino medio, late imperial lingua franca/mandarino tardo-imperiale, a cui si aggiungono... Affiliazione. i cinesi han sono il più grande gruppo etnico in cina, che comprende circa il 92% della sua popolazione continentale. cinesi han formano anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Parlano il mandarino : parlano; mandarino;

Su: Altre risposte alla domanda : : parlano; durante; partite; parlano la lingua dolomitica; Che non parlano e non producono suono; In molti parlano ...la lingua dolomitica; Che none non producono suono; In moltispagnolo; Donne cheuna lingua affine al friulano e al romancio; Alcunilo yiddish;Su: di wikipedia. citrus × tangelo j.w.ingram & h.e.moore, 1975 è un agrume della famiglia delle rutacee, ibrido tra mandarino e pompelmo. è ...Incrocio trae pompelmo; Nele nel pompelmo; Si dice di unprivo di semi; Deriva dall incrocio di uncon un pompelmo;