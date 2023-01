Ospita l Università di Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita l Università di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CA FOSCARI

Significato/Curiosita : Ospita l universita di venezia

Altri significati, vedi venezia (disambigua). vista sul canal grande, sullo sfondo la basilica di santa maria della salute venezia (afi: /ve'nttsja/, pronuncia[...

L'università ca' foscari venezia è un'università statale italiana di venezia fondata nel 1868. ha sede presso ca' foscari, palazzo gotico affacciato sul... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

