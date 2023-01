Si organizza se il tempo lo permette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si organizza se il tempo lo permette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GITA

Significato/Curiosita : Si organizza se il tempo lo permette

Risolvere il cubo di rubik e altri twisty puzzle nel minor tempo possibile e in varie categorie. dal 2003, la world cube association organizza e regolamenta...

19802 la bhagavad-gita così com'è, trad. dal sanscrito di a.c. bhaktivedanta swami prabhupada, bhaktivedanta book trust (1976) bhagavad gita. nuova traduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con organizza; tempo; permette; L organizza zione del gioco della squadra; organizza zione degli Stati Americani; La tecnica organizza tiva dei rifornimenti in guerra; Si organizza per diporto; Era ascoltata in tempo di guerra; Romantico film con Sophie Marceau: Il tempo __; Nello stesso lasso di tempo ; Nello stesso tempo in cui; permette di regolare il getto dell acqua in doccia; Può permette rsi spese pazze; Riservate a chi può permette rsele; permette di seguire il viaggio di un pacco; Cerca nelle Definizioni