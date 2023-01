Un ordine che non si discute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ordine che non si discute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIKTAT

Abbreviato in sovrano militare ordine di malta (in sigla smom), ordine gerosolimitano, o anche semplicemente ordine di malta, è un ordine religioso cavalleresco...

Un diktat (dal tedesco diktat, ossia dettato; da pronunciarsi /dik'ta:t/, ma spesso resa in italiano con /'diktat/) è sia una dura condizione non negoziabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

