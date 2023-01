L Opec ne determina la produzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Opec ne determina la produzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PETROLIO

Significato/Curiosita : L opec ne determina la produzione

Petrolifera in california, 1938 stati membri dell'opec, in verde più chiaro sono indicate le nazioni che ne hanno fatto parte in passato le materie prime...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi petrolio (disambigua). il petrolio (dal termine tardo latino petroleum, composto da petra "roccia"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

