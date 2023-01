Il nome di una delle funzioni trigonometriche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di una delle funzioni trigonometriche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il nome di una delle funzioni trigonometriche

funzioni trigonometriche dell'angolo si possono costruire geometricamente in termini di un cerchio unitario centrato in o. i grafici delle funzioni...

Grafico della funzione cosecante in un triangolo rettangolo, la cosecante di un angolo acuto corrisponde al rapporto fra l'ipotenusa e il cateto a esso...