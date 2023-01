Nidifica su alti alberi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nidifica su alti alberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CORVO

Significato/Curiosita : Nidifica su alti alberi

Spiegata e abbassata. nidifica in foreste rade di conifere, ai margini di boschi misti e anche in frutteti e campagne con grandi alberi. il nido, a forma...

Disambiguazione – "corvo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi corvo (disambigua). corvus linnaeus, 1758 è un genere di uccelli della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con nidifica; alti; alberi; nidifica no nei luoghi più inaccessibili; nidifica no in luoghi inaccessibili; nidifica nelle garzaie; Uccello dal becco nero che nidifica nei canneti; Gli alti pali dei Pellirosse; Film spettacolare girato con profusione di mezzi e dagli alti costi di produzione; Vivono su alti monti; I salti della palla; Uno yacht a due alberi ; Un luogo pieno di alberi ; alberi da viali e... decotti; Un bastimento a due alberi ; Cerca nelle Definizioni