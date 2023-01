Nel fiore è all interno del calice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel fiore è all interno del calice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COROLLA

Significato/Curiosita : Nel fiore e all interno del calice

Dette nel complesso antofilli. nei casi più complicati, le parti del fiore sono quattro, partendo dalla più esterna fino alla più interna: calice, formato...

Disambiguazione – se stai cercando l'automobile, vedi toyota corolla. corolla di rosa canina la corolla è una parte del fiore delle angiosperme. formata dall'insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con fiore; interno; calice; fiore sacro a Iside; Un fiore caro a Leopardi; La maschera fiore ntina con il codino e le calze spaiate; Parte femminile al centro del fiore ; Nel fiore è all interno del calice; Avviene in continuazione nell interno delle stelle; Uno spiazzo interno ; Ricurvo verso l interno ; Nel fiore è all interno del calice ; Fondo di calice ; Detto fiore del vento per il suo delicato calice ; Tamburo africano a forma di calice ; Cerca nelle Definizioni