Morbido cioccolato alla nocciola - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : GIANDUIA

Significato/Curiosita : Morbido cioccolato alla nocciola

Gianduia assomiglia al cioccolato normale, tranne per il fatto che è notevolmente più morbido a causa della presenza dell'olio di nocciola. la creazione del...

Cioccolato il gianduia, o gianduja (giandoja in piemontese), è un impasto di cioccolato a base di cacao e nocciole, tradizionale di torino. il gianduia è prodotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

