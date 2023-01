Massimo, l autore di Niccolò de Lapi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Massimo, l autore di Niccolò de Lapi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : D AZEGLIO

Significato/Curiosita : Massimo l autore di niccolo de lapi

Opera niccolò de' lapi, ovvero i palleschi e i piagnoni, e per raccogliere testimonianze sulla tradizione popolare secondo cui molte famiglie di nobili...

2011. (en) massimo d'azeglio, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. walter maturi, azeglio, massimo taparelli d', in dizionario biografico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

