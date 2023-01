Si maschera con la tintura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si maschera con la tintura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANIZIE

Significato/Curiosita : Si maschera con la tintura

Dopo, radendosi la barba, inavvertitamente riaprì la ferita. l'infezione, nonostante l'immediato trattamento con tintura di iodio, non si fece attendere...

La canizie non è un fenomeno patologico ma fisiologico, avviene cioè normalmente con l'avanzare dell'età; l'età media di insorgenza della canizie è di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con maschera; tintura; La maschera fiorentina con il codino e le calze spaiate; Faraone dalla famosa maschera funeraria d oro; Una tipica maschera di Roma; Il tubo della maschera del sub; È noto per la sua tintura medicinale; Un acido utilizzato per la tintura e il finissaggio di fibre naturali; È noto per la sua tintura ; Dà una tintura medicinale; Cerca nelle Definizioni