Luogo chiuso in cui si ricoverano le pecore - Cruciverba

Luogo chiuso in cui si ricoverano le pecore.

Soluzione 5 lettere : OVILE

L'ovile è uno spazio recintato o un edificio utilizzato per l'allevamento delle pecore. gli animali possono essere allevati all'aperto o al chiuso; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

