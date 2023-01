Legami per trecce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legami per trecce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NASTRI

Significato/Curiosita : Legami per trecce

Indossa trecce chiuse la treccia è un'acconciatura complessa formata dall'allacciamento di tre o più ciocche di capelli. l'intreccio è stato usato per acconciare...

Giornalisti cinematografici fu fondato nello stesso anno in cui sono nati i nastri, il 1946, da un gruppo di giornalisti e saggisti di cinema, alcuni dei quali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con legami; trecce; I legami che uniscono i pensieri; Prive di legami liquefatte da troppo calore; legami tra persone; Sciogliersi dai legami ; Un formaggio in trecce o in bocconcini; Lo sono i capelli dopo aver sciolto le trecce ; Il formaggio in trecce o bocconcini; trecce di agli; Cerca nelle Definizioni