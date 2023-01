L insieme delle apparecchiature di un computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme delle apparecchiature di un computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HARDWARE

Significato/Curiosita : L insieme delle apparecchiature di un computer

Software) è l'insieme di tutte le parti tangibili elettroniche, elettriche, meccaniche, magnetiche, ottiche che consentono il funzionamento di un computer. più...

Cercando altri significati, vedi hardware (disambigua). vista dei componenti di un pc raffreddato a liquido l'hardware (abbreviato hw, dall'inglese hard... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con insieme; delle; apparecchiature; computer; L insieme di organi interni che adempiono all assimilazione degli alimenti; insieme di vignette che compongono una storia; insieme poco equilibrato di elementi; L insieme delle espressioni facciali; L undici madrileno delle merengues; La sistemazione delle navi alla fonda; Al collo delle monache; Il Paese delle Toyota; L inquinamento da apparecchiature per le radiocomunicazioni; Sigla che indica i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; apparecchiature mediche per indagini polmonari; Società coreana d apparecchiature elettroniche e televisori; Una faccina del computer ; Gli elementi come il chip del computer ; Ce n è uno rigido nei computer ; Una pulsantiera con le cifre per i computer ; Cerca nelle Definizioni