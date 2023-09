Inizia con il bandolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inizia con il bandolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MATASSA

Significato/Curiosita : Inizia con il bandolo

Filo. il capo esterno, quello che si prende per srotolarla si chiama bandolo. il sistema più semplice per costruirla consiste nell'arrotolare il filo intorno...