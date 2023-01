In informatica, il programma... ospite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In informatica, il programma... ospite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APPLET

Significato/Curiosita : In informatica il programma... ospite

in campo accademico, dato che questa era già presente nella lingua parlata. il primo malware della storia informatica è stato creeper, un programma scritto...

In informatica il termine applet (neologismo degli anni novanta, composto aplologico di application e let, usato in italiano al maschile e traducibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

