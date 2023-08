L indirizzo professionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indirizzo professionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAMO

Significato/Curiosita : L indirizzo professionale

L'istituto professionale in italia è una scuola secondaria di secondo grado di competenza statale, di durata quinquennale, articolata in 11 indirizzi distribuiti... Polloni. un ramo a legno che nasce alla base del fusto dell’albero, direttamente dalle radici. succhioni. non è un ramo da frutto ma un ramo a legno. nasce...