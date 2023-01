Hanno un sottile filo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno un sottile filo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Hanno un sottile filo

Sono visibili quattro fili di kirschner il filo di kirschner (detto anche k-wire) è un filo rigido e sottile che viene usato in chirurgia ortopedica per...

Disambiguazione – se stai cercando lo strumento per tagliare i peli, vedi rasoio. rasoi è un film di mario martone del 1993 tratto dall'omonimo spettacolo teatrale...