Gira a poppa - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ELICA

Significato/Curiosita : Gira a poppa

Nel ruotare volontariamente l'asse longitudinale dell'imbarcazione (da poppa a prua) avvicinando la prua alla direzione da cui spira il vento. il contrario...

Altri significati, vedi elica (disambigua). monumento raffigurante un'elica l'elica (o elica propulsiva o propulsore ad elica) è un organo intermediario...

