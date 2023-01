Gira attorno all edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gira attorno all edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CORNICIONE

Significato/Curiosita : Gira attorno all edificio

Nella serie animata del 1973 la famiglia addams non vive in una casa, ma gira per gli stati uniti a bordo di un camper in stile gotico che ricorda la loro...

Palazzo strozzi a firenze è coronato da un notevole cornicione il cornicione è un elemento architettonico che svolge la funzione di terminazione superiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con gira; attorno; edificio; gira a poppa; Film spettacolare gira to con profusione di mezzi e dagli alti costi di produzione; gira intorno al Sole; Rigira to contro il mittente; Il cerchio attorno alla macchia; Malattia che colpisce area attorno a naso e occhi; Persone che ruotano attorno a un VIP fra; Lo spazio sacro attorno alle mura dell antica Roma; Un edificio separato dal complesso dell hotel; edificio per padri senza figli; edificio in cui i musulmani pregano e insegnano; Un edificio qualsiasi; Cerca nelle Definizioni