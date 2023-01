Si gioca con racchette dal manico corto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gioca con racchette dal manico corto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PINGPONG

Significato/Curiosita : Si gioca con racchette dal manico corto

Intuito). racchette da pallacorda i giocatori utilizzano una racchetta da tennis, con lo scopo di colpire la pallina. in passato le racchette avevano un...

I pingpong (in lingua ebraica: ) sono stati un gruppo musicale israeliano formato nel 2000 da guy assif, ahal eden, roy arad e yifat giladi. hanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con gioca; racchette; manico; corto; Si gioca gridando; Simulazione calcistica che si gioca a schicchere; gioca con le Barbie; Si dice gioca ndo a sette e mezzo; Le racchette per avanzare sulla neve fresca; Sport con volano e racchette ing; Così sono anche dette le racchette da neve; racchette per camminare sulla neve; Un morsetto applicato sul manico della chitarra; Un arnese dal lungo manico ; Caramella con il manico ; Un manico dell anfora; Bastone grosso e corto ; È più corto dell ipotenusa; Se è corto non colpisce; Taglia corto pur non avendo fretta; Cerca nelle Definizioni