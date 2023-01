Fa felice l universitario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa felice l universitario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fa felice l universitario

Fondamentale gottlieb söhngen, per l'abilitazione all'insegnamento universitario. venne accusato dal correlatore michael schmaus di un «pericoloso modernismo»...

Andata e ritorno non vedo l'ora trenta senza lode il sapore della luna e poi gli dirò so tutto sulle donne, 20 anni dopo punto e... a capo pane e befane...