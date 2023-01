La Fallaci autrice di Un uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Fallaci autrice di Un uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORIANA

Significato/Curiosita : La fallaci autrice di un uomo

Disambiguazione – "fallaci" rimanda qui. se stai cercando il giornalista, vedi bruno fallaci. oriana fallaci oriana fallaci (firenze, 29 giugno 1929 –...

Rimanda qui. se stai cercando il giornalista, vedi bruno fallaci. oriana fallaci oriana fallaci (firenze, 29 giugno 1929 – firenze, 15 settembre 2006) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con fallaci; autrice; uomo; fallaci , menzogneri; _ fallaci , giornalista; fallaci tà; La fallaci giornalista di Intervista con la storia; Un autrice di gesta; Emily fautrice di Cime tempestose; Fu una famosa autrice di romanzi rosa; Opera lirica di Bizet la Consoli cantautrice ; È una qualità negativa dell uomo ; Parker: è l uomo Ragno; Solido come un uomo forte o un metallo trattato; Un uomo ... per Mary;