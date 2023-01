Era simile all elefante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era simile all elefante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MASTODONTE

Significato/Curiosita : Era simile all elefante

Specie: mirounga angustirostris, elefante marino del nord mirounga leonina, elefante marino del sud l'origine degli elefanti marini è oscura. alcuni autori...

Ricostruzione di charles r. knight di mastodonte confronto tra mammut lanoso e mastodonte americano il mastodonte (mammut) era un proboscidato primitivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

