Duri... come certi colletti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duri... come certi colletti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INAMIDATI

Significato/Curiosita : Duri... come certi colletti

Svitabile come pinocchio […] sorprendente è anche l'estrema mobilità del suo viso oblungo… certo è indiscutibile una sua parentela con certi animali domestici...

D'acciaio. i membri più ricchi invece indossavano sciarpe di seta e colletti inamidati con bottoni metallici. per quanto riguarda il vestito era facilmente riconoscibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con duri; come; certi; colletti; Bruschi, duri nei modi; S induri sce temprandolo; Induri mento dei tessuti o di un organo; Roccia duri ssima di origine vulcanica; Il Broz noto come Tito; I suoi composti si usano come antiacidi; Prende il mondo come viene; Fastidiosi come mosconi; La beva di certi vini; Così sono certi eventi; Dà forma a certi portafogli; Come certi comportamenti zotici; Uccisione colletti va anagramma di ministero; Società colletti vistica; Arresti colletti vi e improvvisi; colletti vo internazionale di estrema sinistra; Cerca nelle Definizioni