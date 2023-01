Dramma del Metastasio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dramma del Metastasio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ATTILIO REGOLO

Significato/Curiosita : Dramma del metastasio

Pietro metastasio pietro metastasio, pseudonimo di pietro antonio domenico bonaventura trapassi (roma, 3 gennaio 1698 – vienna, 12 aprile 1782), è stato...

Marco atilio regolo (disambigua). disambiguazione – "attilio regolo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi attilio regolo (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

