Disegni di cui non si capisce nulla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disegni di cui non si capisce nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SGORBI

Significato/Curiosita : Disegni di cui non si capisce nulla

Doppiaggio italiano) e non parla una parola d'inglese. all'inizio non ricorda nulla degli eventi della notte precedente, ma ben presto si rende conto dell'accaduto...

(en) freaked - sgorbi, su internet movie database, imdb.com. (en) freaked - sgorbi, su allmovie, all media network. (en) freaked - sgorbi, su rotten tomatoes... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con disegni; capisce; nulla; disegni con poche linee; disegni in alto: la parte del nome in comune; Foto e disegni ; Stampa disegni ; capisce pochissimo; Chi è acuto capisce le cose così; Non ne capisce uno chi non capisce niente; Disegni dei quali non si capisce nulla; Per nulla morbidi... come certi climi; Segue il nulla nel permesso delle autorità; Non chiede nulla al sommelier; Non contiene crusca quasi per nulla ; Cerca nelle Definizioni