Si dice di chioma inanellata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di chioma inanellata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RICCIA

Significato/Curiosita : Si dice di chioma inanellata

Figlio di questi lucio vero che sono rappresentati nelle loro effigi con capelli inanellati da abili tonsores che si servivano alla bisogna di un ferro...

Disambiguazione – se stai cercando la pianta acquatica, vedi riccia fluitans. riccia ('a rìcce o 'a terre nel dialetto locale) è un comune italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con dice; chioma; inanellata; Lo dice il prete: la messa è finita, __ in pace; Si dice di Stato o persona che si lascia manovrare; Lo dice l indeciso; Si dice di tessuto filato allo stato grezzo; Il re con la chioma ; Ha il nucleo nella chioma ; Lo è la chioma come la seta; Con la chioma in disordine; Ciocca inanellata ;