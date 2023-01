Si danno ai pavimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si danno ai pavimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERE

Significato/Curiosita : Si danno ai pavimenti

cere (caere) – toponimo in lingua latina di cerveteri cère – comune francese del dipartimento delle landes nella regione della nuova aquitania cère –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con danno; pavimenti; danno nome a una celebre Valle di Agrigento; Regalo di Capodanno ; Insetto danno sissimo per i campi; Le due cellule che danno vita a un nuovo individuo; Spalmare il lucido per i pavimenti ; Si applica su pavimenti di scuole e ospedali; Per pulire i pavimenti ; Pareti o pavimenti composti di tavole di legno; Cerca nelle Definizioni