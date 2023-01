Così viene detto l animale che si nutre prevalentemente di formiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così viene detto l animale che si nutre prevalentemente di formiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MIRMECOFAGO

Significato/Curiosita : Cosi viene detto l animale che si nutre prevalentemente di formiche

Manciata di operaie, cresciute dalla sola regina, rimane di piccole dimensioni. infatti, prima della loro emersione, è la sola regina che le nutre ed ebde...

La mirmecofagia è la definizione degli animali mangiatori di formiche o di termiti. picus sharpei mangia formiche. si distinguono in parziali (le formiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con così; viene; detto; animale; nutre; prevalentemente; formiche; così è quel che piace; così sono le notti stellate; così sono certi eventi; così si definisce, alla francese, qualcosa d eccezionale; Prende il mondo come viene ; viene costruito a piombo; viene affidato a un tutore; Un sito web che viene aggiornato di continuo; Concittadini di san Benedetto ; detto tra le righe; È addetto alla pulizia delle strade; Michael Jackson era detto il re del _; animale come l ermellino; animale maschio cui viene impedito di riprodursi; Un animale con più stomaci; Uno zoo più a misura di animale ; Si nutre ... di abiti; L animale che si nutre di germogli di bambù; Si nutre verso gli inetti; Si nutre solo di verdura; Gli uccelli che si nutrono prevalentemente di cereali; Colorati gallinacei prevalentemente terricoli; Vitigno che cresce prevalentemente sull Etna; Alloggi rurali prevalentemente isolati; Così sono i maschi delle formiche ; Leggendario re di Egina che mutò le formiche in uomini; Genere di pianta malese che piace alle formiche ; Farfalle, formiche , coccinelle..; Cerca nelle Definizioni