Converte i chilometri in euro - Cruciverba

Converte i chilometri in euro.

Soluzione 10 lettere : TASSAMETRO

Significato/Curiosita : Converte i chilometri in euro

Quasi 66 000 chilometri di lunghezza. l'unione europea confina con 21 entità indipendenti condividendo con questi 12 441[senza fonte] chilometri di frontiere...

1897, fu la prima vettura a motore dotata all'origine del tassametro. in italia il tassametro venne impiegato per la prima volta nel dicembre 1906, a titolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

