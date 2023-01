Contenere entro determinati limiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenere entro determinati limiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CIRCOSCRIVERE

Significato/Curiosita : Contenere entro determinati limiti

Lavorative in corso, è possibile proseguire il rapporto di lavoro entro determinati intervalli. infatti, scaduto il contratto, l'attività può proseguire:...

E in quello statunitense. mentre l'industria hollywoodiana tende a circoscrivere la regia soprattutto alla messa in scena del film, quindi al lavoro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con contenere; entro; determinati; limiti; Serve a contenere la piena; È difficile contenere quello giovanile; Può contenere di tutto; Piccolo baule che può contenere cose preziose; Il centro ... di Ancona; Il centro di Spotorno; Protegge i veicoli spaziali al rientro nell atmosfera; Centro di studi Euratom; Energici e determinati ; Contenuto entro determinati limiti; Un articolo determinati vo; determinati da malattia; I limiti dell accusa; Si dice di pretese che oltrepassano i limiti ; I limiti della fiction; I limiti dell azione;