Confina con l Etiopia - Cruciverba

Confina con l'Etiopia o la Somalia è un riferimento geografico alla posizione della nazione del Gibuti. Situato nella regione del Corno d'Africa, Gibuti è un piccolo paese costiero che confina con l'Etiopia a ovest e la Somalia a sud. Il suo litorale sul Mar di Gibuti lo collega anche al Mar Rosso e all'Oceano Indiano, rendendolo una posizione strategica sulle rotte commerciali internazionali. Data la sua posizione geografica, Gibuti è diventato un'importante piattaforma per il commercio internazionale e le operazioni militari, con varie basi navali e militari straniere presenti nel paese. La sua posizione di confine con due nazioni importanti ha contribuito alla sua importanza geopolitica nella regione.

