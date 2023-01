Come il dente che abbisogna del dentista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il dente che abbisogna del dentista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARIATO

Significato/Curiosita : Come il dente che abbisogna del dentista

cariati (curiati in greco bizantino) è un comune italiano di 9 999 abitanti della provincia di cosenza in calabria. nota per la cinta muraria affacciata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con come; dente; abbisogna; dentista; come la barba non curata; Il Broz noto come Tito; Duri... come certi colletti; I suoi composti si usano come antiacidi; La Casa automobilistica con il tridente ; Rispondente a fini pratici; L organo della Magistratura presieduto dal presidente della Repubblica; Desiderate ardente mente, bramate; Un temuto arnese del dentista ; L irredentista Chiesa; II movimento irredentista dell Irlanda del Nord; Serve a bucare i muri, ma lo usa anche il dentista ; Cerca nelle Definizioni