Collocare in una sede - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : INSTALLARE

Significato/Curiosita : Collocare in una sede

Cercando la santa sede di magonza, vedi diocesi di magonza. la santa sede (o sede apostolica) è l'ente, dotato di personalità giuridica in diritto internazionale...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

