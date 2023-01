In cima al monte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cima al monte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VETTA

Significato/Curiosita : In cima al monte

Principalmente al convento sorto nel xvi secolo in cima al monte, con le costruzioni attorno al santuario realizzate in tipico stile carinziano in linea con...

La vetta d'italia (klockerkarkopf o anche glockenkarkopf in tedesco; 2912 m), è una montagna delle alpi orientali situata al confine tra austria e italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

