Chi lo è, è visibilmente di cattivo umore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo è, è visibilmente di cattivo umore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : IMBRONCIATO

Significato/Curiosita : Chi lo e e visibilmente di cattivo umore

Episodio che il lunedì è il suo giorno preferito della settimana, poiché in tale giornata tutti i suoi studenti sono di cattivo umore. sembra avere scarsa...

Mononokean l'imbronciato ( fukigen na mononokean) è un manga scritto e disegnato da kiri wazawa, serializzato sulla rivista gangan online di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con visibilmente; cattivo; umore; visibilmente paurosa; Purtroppo l estrema povertà le ha visibilmente provate; Palesano visibilmente la propria gioia; visibilmente ... forte; cattivo per eccellenza, speculare al protagonista; Scortese o addirittura cattivo ; Animale bianco e nero che emette cattivo odore; Dispiaceri... dal cattivo sapore; Rumore di piatti rotti; Il rumore di un auto in corsa; Il rumore delle monetine; Acuto e sgradevole come un rumore ; Cerca nelle Definizioni