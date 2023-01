Il capitano della nave vi annota l andamento della navigazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capitano della nave vi annota l andamento della navigazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : GIORNALE DI BORDO

Significato/Curiosita : Il capitano della nave vi annota l andamento della navigazione

Gela era ormai in mano statunitense. l'affondamento della nave tipo "liberty" robert rowan, colpita l'11 luglio da un bombardiere tedesco dinanzi gela nelle...

Il giornale di bordo di cristoforo colombo è il diario redatto dall'ammiraglio genovese durante il suo primo viaggio dal 3 agosto 1492 all’11 marzo 1493... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

La camera del capitano ; L Immobile capitano della Lazio; Fabio capitano della nazionale di calcio nel 2006; Javier, grande capitano della storia dell Inter; Lo sono i filamenti della lampadina accesa; Forma l impalcatura della spalla; Un cult movie della fantascienza; Era la dea della giustizia nella mitologia greca; Deve conoscerla il comandante della nave ; nave da carico e passeggeri per brevi distanze; Blocca la nave al largo; Lo spazzolone con cui si pulisce il ponte della nave ; annotazioni, promemoria; Una breve annotazione; Piccolo registro per annotare liste di nomi; Vi si annotano i fatti del giorno; Lo è il comandamento non rubare; andamento d un fenomeno; Comandamento ; Previsione di andamento di una malattia; Strumenti per la navigazione ; Vento da nord ovest utile per la navigazione ; È addetta alla sorveglianza della navigazione civile; Permette una più veloce navigazione su Internet;