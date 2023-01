La buca dell orchestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La buca dell orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GOLFO MISTICO

Significato/Curiosita : La buca dell orchestra

Mistico, buca d'orchestra o fossa d'orchestra in teatro è lo spazio riservato all'orchestra che suona dal vivo, posto tra il proscenio e la platea. l'espressione...

