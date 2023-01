Il Broz noto come Tito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Broz noto come Tito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : JOSIP

Significato/Curiosita : Il broz noto come tito

Josip broz, (in cirillico: ), meglio noto come tito (, pronuncia: /josib brôs tîto/) (kumrovec, 7 maggio 1892 – lubiana, 4 maggio 1980)...

josip broz, (in cirillico: ), meglio noto come tito (, pronuncia: /josib brôs tîto/) (kumrovec, 7 maggio 1892 – lubiana, 4 maggio 1980)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con broz; noto; come; tito; Josip broz politico; Rockwell, noto attore; 11 più noto Dei Tali; Vittorio, noto fisico fondatore della Città della scienza di Napoli; È noto per la sua tintura medicinale; Duri... come certi colletti; I suoi composti si usano come antiacidi; Prende il mondo come viene; Fastidiosi come mosconi; Il Santo convertito si sulla via di Damasco; tito lati come i nobili; Hanno il tito lo di Lord; tito lo per arcivescovi di rito orientale;