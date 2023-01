Di breve durata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di breve durata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Di breve durata

La regola della durata più breve (in inglese, rule of the shorter term) è una clausola dei trattati internazionali sul copyright. la clausola stabilisce...

Carica dei 1500 m in vasca lunga e in vasca corta, della 10 km in acque libere e degli 800 m in vasca corta. attualmente è anche campione europeo in carica...