Bella cittadina umbra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bella cittadina umbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TODI

Significato/Curiosita : Bella cittadina umbra

Di ricettività. la cittadina di spello è servita dall'omonima uscita sulla ss75 centrale umbra, arteria che attraversa la valle umbra e funge da raccordo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi todi (disambigua). todi è un comune italiano di 15 724 abitanti della provincia di perugia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con bella; cittadina; umbra; bella pianta da salotto; Una bella canzone di Roberto Vecchioni; Cittadina vicino all Isola bella del lago Maggiore; bella gatta siamese; cittadina sui Monti Aurunci, patria di Fra Diavolo; cittadina vicino all Isola Bella del lago Maggiore; Imperatore romano delle Terme e della cittadina nza; La cittadina della Liguria con il celebre muretto; Visitatissima città umbra ; La squadra di calcio rossoverde umbra ; Città umbra famosa per il suo duomo gotico; Nota cittadina medievale umbra ; Cerca nelle Definizioni