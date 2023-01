Il Battisti di Emozioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Battisti di Emozioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LB

Significato/Curiosita : Il battisti di emozioni

Disambiguazione – se stai cercando il primo album di lucio battisti, vedi lucio battisti (album). lucio battisti (poggio bustone, 5 marzo 1943 – milano...

lb – codice vettore iata di lloyd aéreo boliviano lb – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua lussemburghese lb – codice iso 3166-1 alpha-2 del libano lb... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con battisti; emozioni; Acqua azzurra, acqua _, canzone di battisti ; Mogol fu per anni quello di Lucio battisti ; Quella dei ciliegi è una canzone di Lucio battisti ; Sì __, evitando le buche più dure, per battisti ; Tecnica di rilassamento per gestire lo stress e le emozioni ; Esprimere improvvisamente forti emozioni ; Indifferente, priva di emozioni ; Disposizione a condividere emozioni ; Cerca nelle Definizioni