Aziona le valvole del motore a scoppio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aziona le valvole del motore a scoppio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ALBERO A CAMME

Significato/Curiosita : Aziona le valvole del motore a scoppio

Delle fonti. questo motore è di vari tipi: in questo tipo di funzionamento, il motore si avvale di tre tipi di valvole, una valvola d'aspirazione, una... Guida sull'uso delle fonti. l'albero a camme, nella meccanica, è un albero motore con parti eccentriche calettate, atto a trasmettere particolari leggi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Aziona le valvole del motore a scoppio : aziona; valvole; motore; scoppio; Il riscaldamento terrestre ai convegni interaziona li; Nome con cui era nota l Internaziona le Comunista; Quello automatico si aziona dall auto; Luogo di staziona mento per veicoli; Fraziona no il chilo; I connaziona li di Picasso; Si dà alle valvole ; Le valvole mitrali e tricuspidi; Nei cavi e nelle valvole ; Soppiantò le valvole ; Storico ciclomotore del marchio Demm; Il consenso sollecitato dal promotore ; Abilita alla guida del ciclomotore ; Lubrifica il motore ; Usatissimo motore di ricerca in Internet; Volare a motore spento; Li ha il motore a scoppio ; Un veicolo con un motore a scoppio e uno elettrico; Il più fragoroso scoppio ; Parti mobili del motore a scoppio ; Scoppiò a Hiroshima; scoppio sentito a chilometri di distanza;

Cerca altre Definizioni