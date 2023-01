L apparecchio per inspirare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L apparecchio per inspirare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INALATORE

Significato/Curiosita : L apparecchio per inspirare

Di compiere dei respiri brevi e frequenti. mentre il paziente tenta di inspirare, ebde il gas contenuto nei polmoni e produce un aumento del volume...

Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su inalatore (en) inalatore, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 gennaio 2023

Altre definizioni con apparecchio; inspirare; apparecchio con cui effettuare riprese dall alto; apparecchio , macchinario; L apparecchio con cui l ottico esamina la retina; Un apparecchio di misura; inspirare fumi tossici o vapori curativi; inspirare un farmaco; Apparecchi per inspirare ; Cerca nelle Definizioni