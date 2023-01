Antichi schiavi spartani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi schiavi spartani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Neppure né affrancare né vendere questi schiavi-agricoltori, che erano perciò anch'essi in usufrutto degli spartani i quali potevano al più prestarseli in...

Gli iloti (in greco antico: eta o ete) erano, nel sistema sociale di sparta, una parte della popolazione del territorio dominato dalla polis greca...